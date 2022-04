Välismaa lühiuudised

Erikomisjon: Smolenski lennukatastroofi põhjustasid plahvatused

Poola toonase presidendi Lech Kaczyński ja veel 95 inimese elu nõudnud lennukatastroofi 12 aasta eest põhjustasid pardal toimunud plahvatused, teatas teisipäeval õnnetust uurinud valitsuse erikomisjon. Kaczyński kaaskonda vedanud lennuk kukkus alla 2010. aasta aprillis Venemaal, kui hakkas Smolenskis maanduma. Kõrgetasemeline Poola valitsusdelegatsioon oli teel mälestusteenistusele, millega meenutati tuhandeid Nõukogude julgeolekuteenistuse NKVD Katõnis Jossif Stalini käsul mõrvatud poolakaid. Juhtunu põhjuse üle on tuliselt vaieldud üle kümne aasta. Poola võimupartei Õigus ja Õiglus, mida juhib ekspresidendi kaksikvend Jarosław Kaczyński, on aastaid väitnud, et see ei olnud õnnetus, nagu lennuki allakukkumise järel läbi viidud uurimine leidis. Uue uurimise andmeil pandi lõhkekeha lennukisse, kui seda Venemaal hooldati. Venemaa on seni keeldunud lennuki vrakki Poolale üle andmast ja on oma osalust õnnetuses eitanud. STT/BNS