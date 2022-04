POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Ukraina vabatahtlikud toodavad sõjaväele maailmatasemel maskeerimisvõrke

Vabatahtlike keskuse Naši Kotiki (Meie Kiisud) eestvedaja Katerina Vinnõtšenko on maskeerimisvõrkude valmistamisega tegelenud 2014. aastast, kui Venemaa tungis Krimmi ja Donbassi. Ta on töötanud välja tõhusa kamuflaaživõrkude valmistamise tehnoloogia, mille tulemusel on käsitöövõrgud tehasest valmistatutest ligi kaks korda kergemad.