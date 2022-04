«Ukrainlastel on kümme Javelini iga Vene tanki kohta Ukrainas»

Milline on Ameerika Ühendriikide praegune ohuhinnang Balti riikide kohta? Täiemahulist invasiooni ilmselt ei eeldata, kuid valmisolek võimalikuks eskalatsiooniks on olemas?

Lühikese perspektiivi vastus, mida on öelnud ka Eesti ametnikud, on see, et kohene sõjaline oht Venemaa poolt on üsna olematu. Venemaa keskendub selgelt Ukrainale.

Aga loomulikult on tegu laiema küsimusega. Esiteks tuleks alati meeles pidada, et Eesti ja Balti riigid kuuluvad NATOsse ja nad on kaitstud. President Joe Biden on praeguse kriisi algusest alates selgelt öelnud, et igat ruuttolli NATO territooriumist kaitstakse kogu Ameerika jõuga. Ja ta mõtleb seda tõsiselt.

On selge, et kogu julgeolekuolukord Euroopas on muutunud ja Venemaa sõjategevus Ukrainas on panused suureks muutnud. Kuid praegusel hetkel, vaadates julgeolekuolukorda Euroopas ja seda, kuidas edasi minna, ei tohi unustada, et Eesti on NATO liige ja seda kaitstakse.

Kas Washingtonil on plaane Eesti ja teiste NATO idatiiva riikide julgeoleku täiendavaks tugevdamiseks?

Ukraina ründamise järel on mitmed meie ametnikud öelnud, et julgeolekujõudude vahekord Euroopas peab muutuma. 24. märtsil peetud NATO tippkohtumisel, kus president Biden osales ühes teiste riigipeadega, formaliseeriti nelja uue lahingugrupi loomine NATO kagutiival Bulgaarias, Rumeenias, Slovakkias ja Ungaris.

See annab tollele regioonile samasuguse võimekuse, nagu on Balti riikidel ja Poolal oma eelpaigutatud lahingugruppidega. Lisaks sellele on Ameerika Ühendriikide sõdurite arv Euroopas kasvanud 80 000 sõdurilt 120 000 sõdurini ning me ei ole välistanud ka lisavägede paigutamist.

Praegu räägivad Ühendriigid Brüsselis kõigi oma liitlastega sellest, kuidas tugevdada Euroopa julgeolekut, olgu selleks siis kas roteeruv või alaline kohalolu.