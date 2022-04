Hiina nõudis Ühendriikidelt laimu lõpetamist

Hiina kaitseminister Wei Fenghe soovitas eilses telefonikõnes USA ametivennal Lloyd Austinil mitte kasutada Ukraina küsimust Hiina laimamiseks, ähvardamiseks ja survestamiseks. USA on hoiatanud, et Pekingi soovimatus Venemaale kehtestatud sanktsioonidega ühineda võib avaldada mõju tema suhetele teiste riikidega. Wei hoiatas, et USA võib ebaõige käitumisega destabiliseerida suhteid Hiinaga. AFP/BNS