SÕIDUPROOV ⟩ Elektri-Mégane meenutab juba noobelmarke

Mégane on Renault’le juba üle veerand sajandi olnud ikka väga oluline mudel. Renault’ majapidamises on Mé­gane sama hästi kui paks kiht võid leival ja vorst pealekauba. Prantslaste Golf. Ja nüüd on nii, et uus Mégane on ainult elektriauto. Sisepõlemismootoriga versiooni uuest, 5. põlvkonna Mégane’ist ei ole ega tule.