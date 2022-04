Ukraina sõdib praegu kolmel rindel: sõjalisel, diplomaatilisel ja majandusrindel. Eesti on aidanud kõigis kolmes. Kõige tähtsam on meile praegu sõjaline rinne. Me hindame väga, mida Eesti on teinud. Abisammud ja otsused. Need on meile väga olulised. Kõige-kõige olulisem oleks saada relvastust Ukraina armeele.