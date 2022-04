Šveits ei luba Saksamaal Ukrainale laskemoona müüa

Šveits keelas Saksamaal Ukrainale edasi eksportida Šveitsis toodetud laskemoona, mis on mõeldud jalaväe lahingumasinate Marder jaoks. Šveitsi majandusministeeriumi kõneisik kinnitas, et Saksamaa on saatnud kaks taotlust Šveitsis toodetud laskemoona üleandmiseks Ukrainale. Taotlused lükati tagasi, kuna Šveits soovib jääda neutraalseks.