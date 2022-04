Majanduse lühiuudised

Korterite hinnad tõusevad üle Eesti

Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul on Tallinna eelmise aasta kinnisvararalli jõudnud väiksematesse linnadesse – nõudlus on pakkumisest oluliselt suurem ja hinnad lähevad mühinal üles. «Märtsis tehti ajaloolised korteriomandi hinna rekordid Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kohtla-Järvel, Rakveres, Raplas ja Põlvas,» ütles ta. Samas hakkab Tallinnas hinnasurve läbi saama, sest kõrge hinnaga ostjaid jääb üha vähemaks ja pakkumiste arv on aasta algusest märkimisväärselt kasvanud. Märtsi tehinguaktiivsus jäi pealinnas aga üle kümne protsendi maha mullusest märtsist. PM