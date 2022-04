Teaduse lühiuudised

Päikesepaneelidega saab elektrit ka pimedas

Shanhui Fan ja tema kolleegid Stanfordi ülikoolis Californias modifitseerisid päikesepaneele, lisades neile termoelektrilise generaatori – seadme, mis toodab elektrit temperatuurierinevusest. Nimelt on päikesepaneelid öösel õhust jahedamad. Temperatuurierinevust saab kasutada otse elektri tootmiseks – selgele öötaevale suunatult genereeris modifitseeritud päikesepaneel elektrivõimsust 50 millivatti ruutmeetri kohta. See on küll kõigest 0,04 protsenti paneeli väljundvõimsusest päevasel ajal, kuid sellegipoolest piisav vähese energiatarbega seadmete, näiteks telefonilaadija või väikese võimsusega leedvalgustite toimimiseks. Sedasi väheneb vajadus energiat akudesse salvestada. New Scientist