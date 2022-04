Eesti lühiuudised

Ratas tahab perehüvitiste süsteemi üle vaadata

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles laupäeval erakonna volikogu ees tehtud avalduses, et tsentristid peavad õigeks sõja eest põgenenud naiste, laste ja peret hoidvate isade aitamist, kuid seejuures peab riik toetama ka oma elanikke. Ratas tõi esile, et tarbijahinnad kasvasid märtsis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 15,2 protsenti ja rahandusministeeriumi viimase prognoosi järgi on inflatsioon tänavu keskmiselt 12,7 protsenti. «Need on muret tekitavad arvud,» nentis Ratas. «See on ka üks põhjus, miks näeme tarvidust vaadata üle perehüvitiste süsteem.» Tema sõnul võiks võtta suuna, et esimese ja teise lapse toetus tõuseks saja euroni ning lasterikka pere toetus tõstetakse 300 eurolt vähemalt 700 eurole kuus. PM