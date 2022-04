Majanduse lühiuudised

Sõõrumaa sai loa Taxigo ostmiseks

Urmas Sõõrumaale kuuluv Forus International OÜ sai konkurentsiametilt heakskiidu Taxigo täisosaluse omandamiseks. Taxigo on digitaalsel platvormil tegutsev taksovahendusteenust pakkuv ettevõte, mis tegutseb kolmes riigis. Sõõrumaale kuulub ka Tulika Takso AS. Sõõrumaa sõnul on Taxigo omandamine Tulika ostuga alanud teekonna järgmine etapp. 11. aprillil alustas tööd Sõõrumaale kuuluv taksode tellimise platvorm Forus Taxi. Krüptotokenitel põhinev platvorm annab võimaluse tokenisoetajatel saada ettevõtte kaasomanikuks. Tulika Takso jätkab Forus Takso nimel all. BNS