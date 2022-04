Välismaa lühiuudised

Myanmari huntakohus mõistis Suu Kyi süüdi

Myanmari sõjaväehunta kohus otsustas eile, et riigipöördega võimult tagandatud tsiviiljuht Aung San Suu Kyi on süüdi korruptsioonis, ja määras talle viieaastase vanglakaristuse. Alates eelmise aasta veebruaris toimunud sõjaväelisest riigipöördest on Suu Kyile osaks saanud hulk kriminaalasju, mis võivad ta jätta aastakümneteks vangi. Viimases juriidilises rünnakus 76-aastase Nobeli rahupreemia laureaadi vastu süüdistati teda 600 000 USA dollari suuruse altkäemaksu võtmises sularahas ja kullakangides. Kõigi tema vastu esitatud süüasjade puhul karistada saades võiks Suu Kyi vabaduse kaotada enam kui sajaks aastaks. Praegu on Suu Kiy koduarestis, ajakirjanikke tema kohtuistungitele ei lubata ning tema advokaatidel on keelatud meediaga rääkida. AFP/BNS