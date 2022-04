Ukraina-suunalistel relva- ja moonatarnetel lõpuks punn eest

Ameerika Ühendriikides otsustati koguni sellise kuluefektiivse abi kasuks, et hakatakse tootma laskemoona Nõukogude torude jaoks, mille läbimõõdud – kahuritel, miinipildujatel ja granaadiheitjatel – sootuks teised kui NATO või Ühendriikide sõjavägedel. Ühendkuningriigi ja Poola läbirääkimistel saadi kokkuleppele ka selles, mil moel Poola T72 tankid idanaabri juurde saata: asemele antakse brittide Challenger 2 tankid. Kas 1:1 suhtes või muus, pole teada. Brittidel on neid praegu kasutusest väljas 79. Aastail 1992–2002 on neid tanke toodetud 447. Loodetavalt on see kvaliteedimärk ka Poolale, sest T71 kogutoodang jääb 25 000 tanki kanti ning masstoodangu vead võivad olla ka üks põhjus, miks neid sedavõrd palju on Ukraina sõjas otsa leidnud. Teisalt on Ukrainale iga töötav lahingumasin koos moonaga oluline.