Veiko Spolitis ⟩ «Maipidustused» ja Ukraina põgenikud Lätis

Ukraina teema Lätis on sarnaselt Eesti meediaga teema number üks. Ei möödu päevagi, nii et avalikus ringhäälingus, era- ja sotsiaalmeedias ei räägitaks rašistliku režiimi (nii on osaliselt hakatud kutsuma Kremli režiimi Lätis) sõjakuritegudest Ukrainas. Arusaadavatel põhjustel erinevad lätlaste ja vene soost Läti kodanike või mittekodanike arusaamad sündmuste kohta vaid viiesaja kilomeetri kaugusel Läti kagupiirist.