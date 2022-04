Vootele Päi ⟩ Prantsusmaa uued võimalused

Emmanuel Macroni võitu on nimetatud nii «ülekaalukaks» kui ka «Pyrrhose võiduks». Mõlemas väites on oma tõde, kuid kõige olulisem on see, et nii Euroopa Liidule kui ka Eestile oli see võit ülimalt oluline. Viimased kuud on näidanud, et Saksamaa värske valitsus alles otsib oma suunda ning kardinaalselt muutunud julgeolekuolukord seda Berliinile lihtsamaks ei tee. Saksamaa positsiooni Euroopa Liidu (EL) juhtriigina on taganud asjaolu, et tegu on ELi majandusveduriga. Täna mõistame, mis torudest selle veduri aur tuleb, ning peame arvestama võimalusega, et vähemalt ajutiselt selle veduri hoog raugeb ja juhtrolli võtab hoopis Prantsusmaa. Seega on järgmised viis aastat kriitilise tähtsusega, et Eesti tugevdaks olemasolevaid ning looks uusi sidemeid Prantsusmaaga.