INTERVJUU ⟩ Raivo Vare: eurooplased mängivad Ukrainas poliitikamängu

Saksamaa käitumine Ukrainas käivas sõjas paistab argpükslik ja alalhoidlik. Mis Saksamaad tagasi hoiab?

Teine põhjus on see, et sakslased on pärast 2014. aastat [mil algas Donbassi sõda ja Venemaa annekteeris Krimmi] mänginud ennast Venemaast veel rohkem sõltuvusse, kui nad enne olid.

Tohoh! Millest see tuleneb?

Proua [endise liidukantsleri Angela] Merkeli positiivse hõlvamise poliitikast, et kui Venemaaga tekib vastastikune sõltuvus, siis venelased ei ründa kedagi. Nagu näeme, ründavad ja isegi arvestavad sellega, et on vastastikune sõltuvus ja teised ei julge midagi teha. Klassikaline valearvestus! Idaeurooplased on seda sakslastele alati rääkinud, aga või nemad kuulavad! Neil on ka eriline tõmme Venemaa poole. Ja nad usuvad, et nemad on alati kõige targemad.