Maksa ründavat salapärast viirust pole Eestis tuvastatud

«Soovitan olukorda praegu rahulikult võtta,» ütleb Tallinna lastehaigla juht Katrin Luts, kelle sõnul on adenoviiruseid alati olnud ja teisedki viirused, näiteks gripiviirus, võivad tuua väga tõsiseid tagajärgi.

«Arvestades juhtude väikest arvu, on haiguse uurimiseks liiga vähe andmeid, et midagi kindlat järeldada. Igal juhul ei ole tegu koroonalaadse pandeemiaga, et saaksime midagi ennetavalt ette võtta,» kinnitab Luts. Rasket koroonasse haigestumist saab vaktsiiniga ära hoida, ent adenoviirusega nakatumise vältimiseks kehtib tavapärane soovitus: hoiduge haigetega kokkupuutest, püsige haigena kodus ja peske käsi.