Eesti lühiuudised

Sanktsioonide alla sattunud Vene firmadel pole riigihangetele asja

Valitsus kiitis eile heaks riigihangete seaduse muudatused, millega sätestatakse selged alused, et välistada riigihangetes sanktsioonide alla kuuluvad Venemaa Föderatsiooni isikud või nendega seotud ettevõtjad ja kaubad. «Me ei tea, kui kaua Venemaa algatatud sõda kestab ja milliseid sanktsioone selle raames veel tuleb. Küll aga teame selgelt, et sanktsioonide alla sattunud ettevõtjatel ja kaupadel pole kohta meie riigihangetes. Selle välistamiseks muudame seadust, nii et sellega oleks kaetud kõik olemasolevad ja tulevased rahvusvahelised ning valitsuse kehtestatavad sanktsioonid,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond). PM