Välismaa lühiuudised

Rootsi Vasakpartei soovib NATOga liitumise üle referendumit

Rootsi võimaliku NATO liikmesuse teemal tuleks korraldada rahvahääletus, ütles eile usutluses Rootsi raadiole allianssi vastustava Vasakpartei juht Nooshi Dadgostar. Tema sõnul on tegemist nii tähtsa küsimusega, et valijad peaksid saama selle kohta arvamust avaldada. «Kui Rootsi rahvas toetab referendumil liitumist, siis me loomulikult austame seda seisukohta,» lausus Dadgostar. Arvamusuuringute järgi toetab rootslaste enamik NATOga liitumist, eriti kui seda peaks tegema ka Soome. Dadgostari hinnangul oleks rahvahääletust kõige parem korraldada pärast septembrikuiseid parlamendi­valimisi. Ükski teine Rootsi erakond ei ole pakkunud välja referendumit NATO liikmesuse üle. STT/BNS