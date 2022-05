Võhmas süttis kortermaja

Päästeamet teatas kell 17.30, et majast leiti hukkunud inimene. Tund aega hiljem teatati, et tulest ei leitud hukkunut ning varasem teade oli eksitus. Päästeameti pressiesindaja Tambet Vodi palus päästeameti nimel vabandust ja sõnas, et selliseid eksitusi tuleb väga harva ette.