Eesti lühiuudised

Igor Gräzin valiti Keskerakonna Tartumaa piirkonna juhiks

Keskerakonna Tartumaa piirkonna eilsel aastakoosolekul valiti esimeheks mitme riigikogu koosseisu liige ja endine Euroopa Parlamendi liige Igor Gräzin, kes võtab juhikohustused üle Marika Tuus-Laulilt. Seni Keskerakonna Tartumaa piirkonda juhtinud Tuus-Laul selgitas, et otsustas juba mõni aeg tagasi, et ei kandideeri tuleval aastal parlamendivalimistel. Reformierakonna asutajate hulka kuulunud Gräzini sõnul on tema esimene ülesanne ühendada oma tutvusringkond ja Keskerakonna Tartumaa piirkonna liikmeskond. Seejärel on Gräzinil plaan keskenduda parlamendivalimistele. Tartu Postimees