Zelenskõi sõnul on küüditatud pool miljonit ukrainlast

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles usutluses Kreeka riigitelevisioonile ERT, et pool miljonit ukrainlast on viidud sunniviisiliselt ja ebaseaduslikult Venemaale või mujale. Zelenskõi sõnul kardavad Mariupoli Azovstali tehasesse jäänud tsiviilisikud minna bussidesse, sest arvavad, et nad viiakse Venemaale. Zelenskõi sõnul kinnitas ÜRO peasekretär António Guterres talle, et Azovstalist evakueeritud jõuavad Ukraina valitsuse kontrolli all olevatele aladele. AP/BNS