Välismaa lühiuudised

Biden: abordiõigust tuleb kaitsta

USA president Joe Biden kutsus eile USA valijaid kaitsma õigust abordile. Esmaspäeva õhtul avalikkuse ette lekkinud dokumentide põhjal on ülemkohtul kavas muuta ammust otsust kaitsta naiste õigust rasedus katkestada. Kui lekitatud eelnõu saab ametlikuks, mis võib juhtuda mõne kuu jooksul, kaotatakse ära abordiõiguse põhiseaduslik kaitse, mis on kehtinud pool sajandit, ja antakse selle üle otsustamiseks vaba voli vabariiklaste enamusega osariikidele, kus on juba hakatud protseduuri piirama. Demokraadid toetavad abordiõigust ja asusid lekke järel selle kaitsele. Biden hoiatas, et kui ülemkohus peaks astuma samme abordiõiguse muutmiseks, peavad USA valijad eelseisvatel vahevalimistel asuma selle kaitsele, andes oma hääle neile, kes abordiõigust toetavad. AFP/BNS