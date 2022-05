Kuhu mu laps kadus?

Loodetavasti on kõik lapsukesed emadepäeva hommikul lillede ja kaartidega kenasti ema nina all, aga argipäeviti on lapsevanemad tihti olukorras, kus alaealine võib päev otsa ennast muretult kuhugi «unustada». Mobiiliga kätte ei saa, sest seda ei kuulda või on aku tühjaks saanud, lisaks ei pea kõik vanemad kaasaskantavat nutiahvatlust vajalikuks. Hajameelsete noorukite puhul on võimalik kasutada mobiilirakendusi, mis tuvastavad selle omaniku. Kui aus aga selline jälgimine on?