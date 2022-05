Ukrainast küüditatuile on loodud vähemalt 66 laagrit

Venemaal on avastatud vähemalt 66 laagrit, kuhu on küüditatud Ukrainast meelevaldselt kaasa viidud inimesi. Sõltumatu veebilehe inews.co.uk uurivate ajakirjanike teatel on igas laagris keskeltläbi 162 asukat ning kokku avastati Venemaal vähemalt 66 laagrit, kus olid sunniviisiliselt küüditatud ukrainlased.