Eesti lühiuudised

Riigikogu liige sattus Ukrainas Vene vägede rünnaku alla

Ukrainas visiidil olev riigikogu liige Urmas Reinsalu (Isamaa) sattus nädalavahetusel Harkivi kandis Vene vägede tule alla ning pidi koos Ukraina sõduritega neid tabada üritanud raketitule eest põgenema. «Juht hakkas mööda maanteed kihutades vingerdama ühest teeservast teise. Korra keerasime majade vahele, kaamerat jälginud sõdur karjus juhile, et too sõidaks kohe edasi. Õhtul seletasid sõjaväelased, et kohta, kus korraks peatusime, lendas veidi hiljem rakett. Vene vägede tuld juhitakse eesliinilt, kus olime binoklist neile näha, kahurivägi asub kilomeetreid kaugemal,» kirjeldas Reinsalu oma läbielamist. PM