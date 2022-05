Lihaveisekasvatajate tulevik paistab taas helge

Jõgevamaal lihaveiseid kasvatava MTÜ Liivimaa ­Lihaveis juhi Airi Külveti meelest on praegu nende hinda­dega, millega loomi Eestis müüakse, lihaveiseid kasvatada kõige õigem tegu. Just rohumaaveiseid, nagu on temal. „Praegune kriisis maailm näitab, et see on kõige õigem suund, millega tegeleda. Ma ei sõltu kõikuvast viljaturust ja kütuse puudust vast ei teki. Mida rohkem loomi karjatan, seda väiksem on söödakulu,” selgitas ta. Rohumaid, kus lihaveiseid karjatada, tuleb Eestis pigem juurde.