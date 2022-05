Taimekasvataja: ei julge õhtul magamagi minna, sest nii palju vaja teha

Nõrga talu perenaine Krista Kukk nimetab jahedat kevadet isegi väga heaks – nii jõuab tellimusi mingilgi määral täita. „Kui nüüd järsku soojaks läheks, siis on kõigil korraga vaja ja nii oleks raske soove täita. Pragu on e-poes kaks nädalat tellimuste järjekord. Tänu sellele, et on jahe, jõuabki järje peal olla,” seletas ta. „Üle aastate selline kevad, et ei tea, kas julgebki õhtul magama minna, nii palju tööd on ees.”