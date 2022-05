Kogemus: istutuskastid muudavad aedniku elu lihtsamaks

Istutuskastidel on palju eeliseid avamaapeenra ees. Kastid on kindel viis pääseda umbrohuga võitlusest ning kastide kaupa saab planeerida ja kombineerida erinevaid taimi. Küll aga peab ennast kurssi viima sellega, millised taimed kastides omavahel klapivad ja kui lähestikku nad üksteisele kasvada võivad. Ühte kasti sobivad taimed, millel on sarnane valguse-, niiskuse-, väetamis- ja mullavajadus.

Valmistamine

Kastide kokkuklopsimine on lihtne. Optimaalne suurus on 1 x 1,5 meetrit. Seega tuleb vastavas pikkuses lauad välja mõõta ja need kruviga prussi külge kinni lasta. Prussid võib jätta altpoolt pikemad, et need vaiana kasti nihkumist takistaks. Kastilaudu on soovitatav nende eluea pikendamiseks linaõliga immutada. Teine võimalus on kast seestpoolt kangaga vooderdada, et vältida mulla ja puidu kokkupuudet.