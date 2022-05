Keukenhofi tulbifestival pakub silmailu 30 hektaril

Enam ilusamaks ei saa

Lisaks välialale saab külastada paviljone, mis on nimed saanud Madalmaade kuningliku perekonna liikmete järgi. Kuningas Willem-Alexanderi nimelises majas on näitus tulpidest, millele aretajad ei ole veel sordinimesid andnud. Seal kasvab tulpe, mille õied sarnanevad kord pojengidega, siis jälle liiliatega, siiski tunduvad ka kõige lihtsama õiekujuga taimed erilised ja kordumatud. Ei ole võimalik loetleda värve, mida Keukenhofis silmata võib. Esindatud on kõikvõimalikud toonid ja nende varjundidki. Kuigi taimi imetledes tundub, et enam põnevamaks ja ilusamaks minna ei saa, tasub jalutada vaid järgmise peenrani… Samuti on paviljonides eksponeeritud teisedki sibullilled, aga ka orhideed ja liiliad. Igal aastal on tulbifestivalil läbiv teema, tänavu oli see „Lillede klassikud”.