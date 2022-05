Kassinaeris leevendab köha ja kaunistab lillepeenart

Kassinaerid (Malva) on tuntud Vana Maailma ravimtaimed ja seda koos tokkrooside (Althea) ja rõngaslillega (Lavatera). Õitsevad rohkelt kogu suve, kaunid lillad õied. Kassinaerist kasvatatakse aedades ilu- või ravimtaimena. Vahemere maades kasvatati juba vanast ajast ravimtaimena mets-kassinaerist (M. sylvestris). Ka meil viimasel ajal karkadena tuntud hibiskus kuulub kassinaeri sugukonda.

Kassinaeris on pikaealine, kasvutingimuste suhtes vähenõudlik ja haigustele vastupidav dekoratiivtaim. Ümarate lehtede juurelähedastest rosettidest sirguvad jõulised õisikukandjad. Elegantsuse ja ilu poolest aga võib sellega võrrelda väheseid püsililli. Eesti looduses esineb kassinaereid metsistunult või tulnukana vanade talude ümbruses, raudteetammidel, aga ka läänesaartel. Tavaliselt võime kohata mets-kassinaerist, roos-kassinaerist, muskus-kassinaerist, ümara­lehelist, harilikku ja männas-kassinaerist.

Lähedalt sugulane on talle ravimtaimena enam tuntud altee ehk tokkroos. Ravivad omadused on neil sarnased. Juured, varred, lehed, õied sisaldavad rohkesti lima ja park­aineid. Värske taim sisaldab lima­aineid enim. Ent kuivatatud taimelgi on hea ravitoime.