SÕIDUPROOV ⟩ Volkswagen ID.5 – mitu kihistust

Sõidu alustamiseks pressige parema jalaga Play-nuppu. Tõsijutt. Gaasipedaalile – elektriauto puhul on korrektne öelda kiirenduspedaalile – on joonistatud külili kolmnurk, ja piduripedaalile kaks püstist pulka, milles vist küll eranditult kõik, kellel auto juhikohale üldse asja, tunnevad ära märgid «mängi mind» ja «peata mind». Mitte, et neid märke peaks iga kord vaatama. Aga seda on kuidagi lahe teada, et nad on.

Mõne viimase aastaga on autondus tohutult muutunud. Niipalju on selge, et selge ei ole midagi, kui välja arvata see, et toimunud on kiirkorras järsk pööre elektriautonduse poole. Kuigi müügimahtudes on elektrisõidukite osakaal endiselt marginaalne, Eestis võib rääkida 3% turust, aga küll see vaikselt, ent paratamatult kasvama hakkab. Elektriautode arendamine käib võidujooksu tempos, nii et esitlus- ja lõpuks ka sõiduküpseks saanud auto võib müügisaali jõudes olla mõnes osas juba nii öelda eilse päeva auto.