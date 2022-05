Korvpallurid on koduvõiduga finaalidest sammu kaugusel

Teisest veerandist saatis kodumeeskonda edu, olulist rolli mängis ka teine leegionär Emmanuel Wembi oma kiire spurdiga, mille tulemusena oli tartlastel poolajaks 44:32 edu. Kolmandal ja viimasel veerandil suutis Tartu meeskond edu hoida.

Mazurs lisas, et tartlased suutsid teisel poolajal oma korvi blokkidega hästi kaitsta, mis oligi edu alus. «Suutsime hästi viskava meeskonna hoida 62 punkti peal, see tähendabki, et tegime kaitses head tööd,» ütles ta.