Välismaa lühiuudised

Politsei määras Downing Streeti koroonapidude eest trahve

Londoni politsei teatas eile, et määras peaminister Boris Johnsoni valitsust raputanud nn Partygate’i skandaali eest veel üle 50 trahvi. Covid-19 sulgemismeetmete ajal Downing Streetil peetud pidude asjus läbi viidava juurdluse tulemusena on trahvinõude saanud üle saja inimese, ütles politsei. 12. aprillil teatas politsei trahvist Johnsonile, tema naisele Carriele ning rahandusminister Rishi Sunakile ja veel 50 inimesele. Karistus määrati kogunemise eest Downing Streetil 2020. aasta juunis peaministri sünnipäeva tähistamiseks. Johnson on koroonareeglite rikkumise eest vabandust palunud, kuid on keeldunud tagasi astumast. AFP/BNS