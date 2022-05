Aimar Altosaar ⟩ Reformierakond pisaraid ei usu

Nüüd on taevas valitsuse kohal tõmbunud tumedaks ning pole arusaadav, kas äikesepilved varjavad päikesepaistet või käes ongi loojang. Keskerakond on oma allapoole vajuva reitingu ja valijaskonna hajumise pärast mures olnud juba palju kuid, ent nagu sool haavale mõjub koalitsioonipartneri toetuse kiire kasv. Keskerakonna esimees Jüri Ratas peab kõrvalt vaatama, kuidas mitte tema ise, vaid Kaja Kallas paistab silma maailma kõigi olulisemate meediakanalite ekraanidel, olles kujunenud Ida- ja Kesk-Euroopa riikide eeskõnelejaks Venemaa agressiooni jätkumise eest hoiatades.

Kehva reitingu pärast murelikud keskerakondlased loevad punkte ning näevad, et Ukraina sõda mõjub hästi küll Reformierakonnale, kuid neile ei jätku midagi. Fraktsiooni esimees ütleb otsesõnu, et ka meie tahame millegagi silma paista. Keskerakondlased tunnevad end väiksema vennana, kelle märsi on küll mõlemad vennad tühjaks söönud, kuid sealt edasi peab igaüks ise hakkama saama.