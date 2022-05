TEADLASE PILGUGA ⟩ Tarmo Soomere: teaduse tegemine ei tohi kütta Maa kliimat

Ilma teaduse alusel toimiva innovatsioonita on meil vähe šansse ehitada tulevikku, mis oleks väärt seal elamist, on leidnud Eesti teaduste akadeemia välisliige Helmut Schwarz. Selles, et teaduspõhine lähenemine on ainus võimalus vältida kliimakriisi, ei pea enam suurt kedagi veenma. Teaduse finantseerimine mõistlikul tasemel on saanud ühiskondliku kokkuleppe osaks, kirjutab Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.