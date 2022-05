POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Ukraina väed vajavad kiiresti juurde laskemoona

Tema vastas seisvatel Vene vägedel on ukrainlastest rohkem haubitsaid, raskesuurtükke. Nad tulistavad kaugelt ja pidevalt, kõigiti on tunda, et moona on neil palju. «Meil on ka haubitsad, aga meil on probleem – pole piisavalt laskemoona,» ütles Mehaanik. «Me vajame moona juurde, ja kiiresti.»