Ühistud on hädas venemaalastest korteriomanike võlgadega

Kuna Venemaalt rahaülekannete tegemine on piiratud, on Kohtla-Järve korteriühistute juhid mures, et nende majas võivad venemaalastest korteriomanike kommunaalvõlad kuhjuma hakata. Neilt raha kättesaamisega on raskusi olnud varemgi. Korteriühistu Uus 1a esimehele Tamara Abrajevale on see valus teema.