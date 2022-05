Paljud sõidukiomanikud said 2020. aasta alguses kaitseressursside ameti käest koormisteate, milles seisab, et nende masinat on vaja kaitseväele mõne ülesande täitmiseks sõjaolukorras. Eile kaaluti ja mõõdeti Tartu bussipargis osa neist sõidukitest üle.