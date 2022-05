INTERVJUU ⟩ Vimont: kas kõik 27 liikmesriiki tahavad ELi muutumist geopoliitiliseks jõuks?

​Kas olete rahul sellega, kuidas Euroopa Välisteenistus on arenenud pärast seda, kui teie sealt lahkusite?

See on käimasolev protsess, mis kestab ilmselt veel aastaid. Välisteenistus on leidmas oma teed, aga selle käimine on jätkuvalt keerukas, sest liikmesriigid tahavad jätta palju asju oma kompetentsi. Sestap ei ole nende tee mitte liikmesriikidele vastu töötamine, vaid ühise pinna leidmine, millelt osalised saavad edasi liikuda.

Teine asi on ELi institutsionaalne raamistik. Välisteenistus ja kõrge esindaja on seal väga spetsiifilised juhtumid, kedagi teist päris samasugust selles süsteemis polegi. Mistap on välisteenistuse igapäevane ülesanne leida tasakaal liidunõukogu ja komisjoni vahel.