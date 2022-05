Välismaa lühiuudised

Saksamaa jättis Schröderi ametihüvedest ilma

Saksamaa jättis eile endise kantsleri Gerhard Schröderi ilma talle ette nähtud ametihüvedest, leides, et ta ei ole Vene firmadega suheteid katkestamast keeldudes täitnud oma ametikohustust. Ka otsustas Saksa parlament, et kantsleri büroo tegevus peatatakse. Euroopa Parlament võttis eile vastu resolutsiooni, milles nõutakse sanktsioone Schröderile ja teistele eurooplastele, kes keelduvad loobumast tulusatest kohtadest Vene firmade juhatustes. Schröder on Saksamaal vallandunud pahameeletormist hoolimata keeldunud katkestamast sidemeid Vene ettevõtetega. Aastatel 1998–2005 Saksa kantsleri ametit pidanud 78-aastane Schröder on Vene naftahiiu Rosneft direktorite nõukogu esimees ja peaks alustama juunist tööd Gazpromi nõukogus. Schröder on nimetanud Venemaa sissetungi Ukrainasse õigustamatuks, kuid lisas, et dialoog Moskvaga peab jätkuma. AFP/BNS