Kaupo Kikkas, kes on üks Eesti laulab Ukrainale algatajatest, sõnas, et kuna laulmine on Eesti iseseisvuse sümbol, siis esialgne idee ühendkooriga Ukraina toetuseks laulda tekkis juba mitu kuud tagasi. Reaalse planeerimisega alustati pärast sõjauudistest toibumist, kui tundus, et ühine toetuse näitamine on hädavajalik, et inimestes tekkivat sõjaväsimust seljatada.