Välismaa lühiuudised

Vene veterandiplomaat astus Ukraina sõja tõttu tagasi

Venemaa veterandiplomaat ÜRO Genfi peakorteris Boriss Bondarev teatas, et esitas lahkumispalve ja mõistis kirjas väliskolleegidele hukka Vladimir Putini sõja Ukrainas. «Olen oma 20 aastat kestnud diplomaadikarjääri jooksul näinud meie välispoliitikas igasuguseid käänakuid, kuid mitte kunagi pole mul olnud oma riigi pärast nii häbi kui selle aasta 24. veebruaril,» kirjutas nõunikuametit pidanud Bondarev, kelle töö oli seotud Venemaa rolliga desarmeerimiskonverentsil. «See, mida mu valitsus praegu teeb, on talumatu. Riigiteenistujana pean selle eest vastutama ja ma ei taha seda teha,» ütles Bondarev Associated Pressile. «Kõik Vene diplomaadid ei ole sõjaõhutajad. Nad on arukad inimesed, kuid peavad suu kinni hoidma,» lisas Bondarev, öeldes, et tema juhtumist võiks saada eeskuju. AP/BNS