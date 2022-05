Video ja fotod ⟩ Musträstaste saladused: Kalle ja Malle rõduidüllist saab õpperaamat

«Hakkasin neist iga päev fotosid ja videoid tegema, et linnupere tegemisi jäädvustada,» ütles korteris elav lasteaiaõpetaja Eha Maria Paas. «Lõpuks mõtlesime abikaasaga, et kuidas nad ilma nimeta on, ja siis said neist Malle ja Kalle.»