Välismaa lühiuudised

Schröder ei ühine Gazpromi nõukoguga

Sidemete pärast Venemaa energiaettevõtetega kriitikat pälvinud Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder teatas teisipäeval, et ei ühine Gazpromi nõukoguga. «Loobusin mõni aeg tagasi Gazpromi nõukogu liikmeks esitamisest. Olen teavitanud sellest ka ettevõtet,» kirjutas Schröder veebikeskkonna Linkedin postituses. Eelmisel nädalal teatas Schröder ka, et lahkub Vene naftahiiu Rosneft juhatusest. Varem oli Saksamaa jätnud Schröderi ilma talle ette nähtud ametihüvedest, leides, et ta ei ole täitnud ametikohust, sest pole katkestanud suhteid Venemaa energiaettevõtetega. AFP/BNS