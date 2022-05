Välismaa lühiuudised

Itaalia jättis Venemaa peaministri teenetemärgist ilma

Itaalia teatas eile, et võttis Venemaa peaministrilt Mihhail Mišustinilt ja veel kolmelt Vene kõrgelt ametnikult neile antud teenetemärgid, öeldes, et nad ei ole seda enam väärt. Mišustin ja kaubandusminister Deniss Manturov pälvisid 2020. aastal Itaalia Tähe ordeni kavaleri suurristi. Samast tiitlist jäeti ilma ka asetööstusminister Viktor Jevtuhhov ja riigipanga VTB juht Andrei Kostin. Itaalia Tähe orden loodi 2011. aastal, sellega asendati Itaalia Solidaarsuse Tähe ordenit, mida anti inimestele, kes aitasid Itaaliat Teise maailmasõja järel üles ehitada. President premeerib selle teenetemärgiga itaallasi või välismaalasi, kes on «edendanud Itaalia ja teiste riikide vahelist sõprust ja koostööd». AFP/BNS