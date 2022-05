Saksamaal, kui just ei lähe Michelini tärniga pärjatud restorani, maksab praad vanalinnas 10 eurot. Eestis on aga prae hind kõrgem. Tallinna vanalinnas saab prae kätte 15 euro eest, aga see võib maksta ka 28 eurot. 10 euro eest võib saada 15 pelmeeni.