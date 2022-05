Tiitel kripeldab, aga korvpalli hõbe on samm edasi

Juba finaalseeria algusest saati on Tartu Ülikool Maks ja Mooritsa meeskonna peatreener Nikolajs Mazurs nõrga kohana välja toonud võistkonna mentaalset valmisolekut ning tõdes selles puudujääki ka viimase tiitlimängu järel. Üks mäng varem nentis ka Tartu mängija Märt Rosen­thal, et enesekindlust ja usku endasse on liiga vähe.

Neljapäevase mängu järel lükkas selle arvamuse ümber Tartu mängija Patrik Saal. «Raske on kohe pärast mängu midagi öelda, aga muidugi tahtsime saada Eesti meistriks. Meie meeskond alati usub endasse, aga sellest üksi ei piisa,» tõdes Saal. Tema sõnul said lõpuks määravaks pigem pallikaotused ja kehv visketabavus.

Rosenthal ütles viimase mängu järel, et rünnak jäi liiga leegionär Braxton Hugginsi keskseks, ukrainlane Oleksandr Kovliar ja Emmanuel Wembi olid samuti need, kes vajalikke korve tabasid ja sööte andsid, kuid ühtsusest jäi puudu.

Tartu Ülikool Maks ja Mooritsa korvpallimeeskonna spordidirektor Janar Talts lisas, et pärnakatel õnnestus mäng paremini ja tabasid nende kaugvisked. «Nad said kuidagi hoo üles, meil rünnakud ei õnnestunud ja siis oli raske ennast käima saada ja mängu rütm uuesti üles leida,» selgitas Talts lühidalt.

Kui varem on Tartu saanud leegionäride pärast kriitikat, siis tänavu hooaja lõpus seda vaja ei lähe. Üks põhiskoorija on hooaja teisel poolel olnud Emmanuel Wembi, kelle arengut on kiitnud isegi fännid tribüünidelt. Samuti on liidrirolli haaranud ja korve ladunud Braxton Huggins ning tagatipuks suudeti enda ridadega liita positiivne üllatus, ukrainlane Oleksandr Kovliar.