Välismaa lühiuudised

Saksa parteid leppisid kokku kaitsekulutuste suurendamises

Saksa valitsusliit ja peamine opositsioonierakond jõudsid kokkuleppele, et kaitsekulutuste märkimisväärse suurendamisega liigutakse edasi. Kantsler Olaf Scholz lubas kolm kuud tagasi eraldada 100 miljardit eurot relvajõudude erifondi ja tõsta kaitsekulutused rohkem kui kahe protsendini SKTst. Scholz soovis põlistada erifondi loomise põhiseadusse, mis eeldab kahe kolmandikulist enamust parlamendi mõlemas kojas ja milleks on vaja paremtsentristliku opositsioonibloki toetust. Pooled jõudsid pühapäeval kokkuleppele, see avab tee tuua fondi loomine parlamenti. AP/BNS