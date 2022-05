Välismaa lühiuudised

Iraan lükkas ümber ÜRO tuumaagentuuri süüdistused

ÜRO tuumajärelevalveameti (IAEA) raport kolmest Iraani rajatisest leitud deklareerimata tuumamaterjali kohta ei ole õiglane, ütles Teherani esindaja eile, lisades, et see pole tasakaalus. IAEA hinnangul ületab Iraani rikastatud uraani kogus 2015. aasta tuumaleppega lubatud piirmäära 18 korda. Ameti hinnangul oli Iraanil 15. mai seisuga 3809,3 kilogrammi rikastatud uraani, 2015. aasta leppe järgi võis Iraanil olla kuni 202,8 kilogrammi rikastatud uraani. Raportis märgiti, et Iraan jätkab uraani rikastamist kõrgemale tasemele kui 3,67 protsenti, mis pandi paika maailma suurriikidega sõlmitud leppes. Kuni 20 protsendini rikastatud uraani arvatakse Iraanil olevat 238,4 kilogrammi. AFP/BNS